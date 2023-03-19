Продовольча стабільність продовжиться: ООН продовжує зернову угоду

Організація Об’єднаних Націй висловилася про зернову угоду. Вона буде продовжена, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу ООН.

Зернова угода, покликана для полегшення перевезення зерна та зернових продуктів, була підписана у 2022 році в Стамбулі. З початку її дії 45 країн сумарно отримали близько 25 000 000 імпортних тонн аграрної продукції. Результатом цього стало падіння цін у світі на продовольство, а також загальна стабілізація відповідних світових ринків.

Організація Об’єднаних Націй підтвердила, що зернову угоду буде продовжено, що продовжить стабілізацію ринків і, можливо, зниження цін. Проте ООН не стала розповідати про подробиці. На даний момент невідомо, який саме термін продовження мають на увазі члени світової організації.

Раніше Російська Федерація порушувала умови продовження угоди. Оголосивши термін удвічі менший від обумовленого.