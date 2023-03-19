Пояснення міграційної служби: які паспорти можуть бути визнані недійсними

Українці отримали пояснення з приводу паспортів з різною транслітерацією. Вони визнаватимуться недійсними, повідомляє “Преса України” з посиланням на міграційну службу України.

Паспорти українців, у яких транслітерація написання імені чи прізвища є дійсними лише до закінчення терміну служби. Визнання недійсності буде проводитися лише після звернення власника паспорта з бажанням отримання нового документа, або обміну старого.

Також на прохання власника документа транслітерація може бути змінена, щоб відповідати встановленій у раніше виданих йому документах.

Наголошується, що людина сама підтверджує правильність написання всіх даних у своєму документі або документах, ставлячи свій підпис. Таким чином, відповідальність за правильність написаних даних лежить на власнику документів.

Деякі раніше анульовані паспорти в Україні повертають свою актуальність.