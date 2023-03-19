Наукова експедиція з України прямує до Антарктиди, незважаючи на війну

Група українських експедиторів вирушила у важкий шлях. 28 група тримає шлях на станцію, яка має назву “Академік Вернадський”, що знаходиться в Антарктиді, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Національного арктичного наукового центру.

Директор НАНЦ Євген Дикий повідомив у пості фейсбук про наміри групи українських експедиторів вирушити до Антарктиди. Він наголосив, що експедитори повинні продовжувати свою наукову діяльність навіть в умовах повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації.

Дикий аргументував цей ентузіазм та прагнення важливістю українських досліджень крижаного континенту для всього світу.

Термін роботи для 28-ї групи в Антарктиді становить один рік.

Очолює експедицію рекордсмен із зимування в Антарктиді. Богдан Гаврилюк, який залишався в Антарктиді дев’ять разів, зараз збирається зимувати вдесяте.

Експедитори в Антарктиді вже фіксували масові розколи льодовиків.