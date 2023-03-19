Актуально
Підписатися
Неділя, 19 Березня

Еквадор вразив потужний землетрус: фіксуються руйнування

Біля узбережжя Еквадору стався землетрус, магнітудою 6,9 балів.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Стихійне лихо вразило Еквадор. Біля узбережжя стався землетрус, магнітуда якого становила 6,9 балів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reutes.

Біля узбережжя Еквадору стався землетрус у 6,9 балів за Ріхтером. Внаслідок стихійного лиха фіксуються руйнування. За даними європейського сейсмічного центру, землетрус стався 18 березня вдень.

Засоби масової інформації замовчують жертв і постраждалих від лиха. Однак у соціальних мережах активно публікуються відео, що зафіксували руйнування внаслідок підземних поштовхів.

На даний момент невідомо як буде надавати допомогу постраждалим внаслідок стихійного лиха. Цілком можливо, що їх переводять до спеціалізованих установ. Постраждалих наскільки можна госпіталізують, якщо вони є.

До цього землетрус вразив Туреччину. Загинуло понад 29 тисяч людей.

Post Views: 16

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.