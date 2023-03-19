Еквадор вразив потужний землетрус: фіксуються руйнування

Стихійне лихо вразило Еквадор. Біля узбережжя стався землетрус, магнітуда якого становила 6,9 балів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reutes.

Біля узбережжя Еквадору стався землетрус у 6,9 балів за Ріхтером. Внаслідок стихійного лиха фіксуються руйнування. За даними європейського сейсмічного центру, землетрус стався 18 березня вдень.

Засоби масової інформації замовчують жертв і постраждалих від лиха. Однак у соціальних мережах активно публікуються відео, що зафіксували руйнування внаслідок підземних поштовхів.

На даний момент невідомо як буде надавати допомогу постраждалим внаслідок стихійного лиха. Цілком можливо, що їх переводять до спеціалізованих установ. Постраждалих наскільки можна госпіталізують, якщо вони є.

До цього землетрус вразив Туреччину. Загинуло понад 29 тисяч людей.