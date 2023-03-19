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Неділя, 19 Березня

Атака на Краматорськ: двоє загиблих та дев’ять поранених від рук Збройних Сил РФ

ЗС РФ атакували Краматорськ, двоє загиблих та дев'ять поранених жителів.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Краматорськ зазнав нових обстрілів. Збройні Сили Російської Федерації атакою вбили двох людей та поранили дев’ять, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук ДСНС.

Державна Служба Надзвичайних Ситуацій повідомила у фейсбуці про нову атаку з боку ЗС РФ. Обстріляли місто Краматорськ Донецької області. Дев’ятеро людей поранено, двоє загинуло внаслідок атаки з боку армії Росії.

Окрім цього, зброя Збройних Сил Російської Федерації пошкодила міську інфраструктуру. До неї входить десяток будинків, в яких проживали люди, а також кілька автомобілів.

Поранених людей у тяжкому стані медики госпіталізували. Наразі експерти борються за життя громадян Краматорська.

Особи жертв на даний момент не повідомляються.

Раніше Російська Федерація визнавала атаки по Краматорську, назвавши це “відплатою“.

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