Як вибрати якісний ламінат?

Ламінат хоч і не можна назвати старим матеріалом для підлоги, але він вже міцно завоював свою нішу в сегменті підлогових матеріалів. Пов’язано це з його чудовими експлуатаційними характеристиками. Тому вже нікого не вражає заміна штучного паркету ламінатом.

Про його популярність свідчить і той факт, що в новобудовах для оздоблення підлоги використовують саме його. Але, крім практичності, цей підлоговий матеріал цікавий ще й тим, що має широку кольорову гаму та імітацій інших матеріалів. Тому, якщо подивитися каталог ламінату на https://holz.ua/ua/ivanofrankovsk/pol/laminat/, то можна просто розгубитися при виборі найбільш відповідного варіанту.

Клас зносостійкості

Спочатку слід визначитися з класом зносостійкості. Багато хто намагається заощадити на цьому параметрі і купує матеріал не того класу, що необхідний. Але в результаті одержують підлогове покриття, яке не витримує механічного навантаження і через пару сезонів псується.

Тому вибирайте клас ламінату відповідно до ступеня прохідності кімнати, де будете його укладати. Є такі класи зносостійкості:

31 (придатний для спальні та вітальні);

32 (придатний для коридору та кухні);

33 (придатний для ванни, кухні або коридору).

Але якщо у вас є домашній вихованець, що вільно гуляє по будинку, то навіть при низькій прохідності кімнати слід використовувати ламінат вищого класу зносостійкості.

Товщина ламінату

Експлуатаційні властивості ламінату цілком залежать від цього параметра. Якщо придбати матеріал невеликої товщини, то сусіди знизу будуть радіти кожному вашому кроку. А якщо вибрати ламінат високого класу зносостійкості, але невеликої товщини, то отримайте зносостійке, але дуже гамірне покриття.

Якщо в кімнаті будуть знаходитися важкі меблі, то товщина ламінату має бути 10-12 мм. В решті випадків можна вибирати ламінат меншої товщини. А якщо укладання буде вестись на теплу підлогу, то можна занизити товщину ламінату, щоб підлога краще прогрівалася. Крім того, при виборі товщини планок слід враховувати якість підкладки.

Відтінок ламінату

Варто одразу відзначити, що детальніше провести вибір відтінку ламінату можна на сайті спеціалізованого інтернет-магазину. Але навіть у цьому випадку необхідно враховувати таке:

кольорова гама всіх оздоблювальних матеріалів у кімнаті має відповідати один одному;

холодні тони дають можливість візуально розширити кімнату;

теплі тони роблять кімнату затишнішою.

Це основні параметри, які допоможуть вам вибрати якісний ламінат, а точніше, ламінат, який буде ідеально підходить для ваших умов.