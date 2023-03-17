Чорногорія на порозі нових виборів: президент розпустив парламент

Міло Джуканович розпустив парламент. Президент Чорногорії підписав відповідний документ 16 березня 2023 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на RTCG.

Невдала спроба створення формування урядового механізму стала ініціатором розпуску парламенту. Лідер Чорногорії підписав відповідні документи, які розпустили парламент і готують можливі вибори в країні. Вибори відбудуться у тому випадку, якщо уряд не оберуть.

Парламентські вибори не зможуть розпочатися раніше, ніж через 60 днів після того, як лідер Чорногорії розпустив старий парламент. Але так само вони не можуть бути пізніше ніж через 100 днів. Відповідно, парламентські вибори мають відбутися орієнтовно наприкінці травня 2023 року. Передбачається, що буде названо точну дату виборів. Очікується, що її буде названо в п’ятницю 17 березня.

Розпуск так само зазнала місія ООН в Оленівці