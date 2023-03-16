Україна вимагає демілітаризації ЗАЕС: виведення озброєних формувань РФ та фахівців із Росатому

Міністр енергетики України Галущенко висловився щодо ЗАЕС. Він провів переговори щодо об’єкта, проте Російська Федерація відмовляється запровадити конструктивні рішення проблем, повідомляє “Преса України”.

Галущенко заявив, що розмовляв раніше з МАГАТЕ з приводу Запорізької атомної електростанції. Йшлося про створення нейтральної зони на самій станції, а також у деякому радіусі навколо неї. Він заявляє, що позиція української держави полягає у демілітаризації АЕС.

Демілітаризація ЗАЕС полягає у виведенні всіх збройних формувань Російської Федерації з території. Незалежно від назв. Так само виведення з території фахівців із Росатому.

Необхідність виведення озброєних формувань РФ полягає у спокої спеціалістів станції.

Нагадаємо, МАГАТЕ вже не вперше порушує питання ЗАЕС.