Актуально
Підписатися
П’ятниця, 17 Березня

Україна вимагає демілітаризації ЗАЕС: виведення озброєних формувань РФ та фахівців із Росатому

Міністр енергетики України Галущенко висловився з приводу ЗАЕС
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Міністр енергетики України Галущенко висловився щодо ЗАЕС. Він провів переговори щодо об’єкта, проте Російська Федерація відмовляється запровадити конструктивні рішення проблем, повідомляє “Преса України”.

Галущенко заявив, що розмовляв раніше з МАГАТЕ з приводу Запорізької атомної електростанції. Йшлося про створення нейтральної зони на самій станції, а також у деякому радіусі навколо неї. Він заявляє, що позиція української держави полягає у демілітаризації АЕС.

Демілітаризація ЗАЕС полягає у виведенні всіх збройних формувань Російської Федерації з території. Незалежно від назв. Так само виведення з території фахівців із Росатому.

Необхідність виведення озброєних формувань РФ полягає у спокої спеціалістів станції.

Нагадаємо, МАГАТЕ вже не вперше порушує питання ЗАЕС.

Post Views: 17

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.