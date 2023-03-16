Сумська область під вогнем: ЗС РФ атакували мінометами та гранатометами

Сумська область зазнала нових обстрілів. Збройні Сили Російської Федерації використали міномети та гранатомети, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Сумської ОВА.

Збройні Сили РФ знову атакували Сумську область з використанням міномета та гранатометів. Міномети створили 8 “прильотів”, а гранатомети практично сотню. 90 прильотів із АГС-17.

Громада, що носить ім’я Шалигінська, так само зазнала обстрілів з боку російських солдатів. Нею довелося 43 “прильоти”.

Постраждалих під час обстрілу з боку Збройних Сил Російської Федерації немає.

Повідомляється, що російські військові на момент 16 березня 2023 року не формують угруповання поблизу кордону. Обстановка оперативного характеру у зоні контрольована.

Сумська область не вперше потрапляє під мінометні обстріли.