Актуально
Підписатися
П’ятниця, 17 Березня

Росія відмовилася від святкування “повернення” Криму: “Лужники” залишаться порожніми

РФ відмовилася від святкування "повернення Криму".
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Концерт у “Лужниках” скасовано, про що повідомила Російська Федерація. РФ відмовилася від святкування “повернення Криму”, яке мало відбутися 18 березня 2023 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на Meduza.

Як заявило джерело, російська влада відмовилася від масштабного святкування “повернення” Криму. Вони вирішили обмежитись тим, що проведуть “точкові свята”.

Серед запланованих заходів РФ є “Кримська весна”, яку хочуть організувати Нікітському бульварі через два дні від запланованої дати “свята” Криму. Також буде захід у Магаданській області, який передбачає відправку листівок на півострів.

Можливо, російська верхівка зараз напружена через ситуацію із ЗСУ. Тож від масштабних зборів людей і відмовилися.

Можливо, верхівка боїться повторити долю кримського судді, якого засудили до 12 років.

Post Views: 19

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.