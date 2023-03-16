Росія відмовилася від святкування “повернення” Криму: “Лужники” залишаться порожніми

Концерт у “Лужниках” скасовано, про що повідомила Російська Федерація. РФ відмовилася від святкування “повернення Криму”, яке мало відбутися 18 березня 2023 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на Meduza.

Як заявило джерело, російська влада відмовилася від масштабного святкування “повернення” Криму. Вони вирішили обмежитись тим, що проведуть “точкові свята”.

Серед запланованих заходів РФ є “Кримська весна”, яку хочуть організувати Нікітському бульварі через два дні від запланованої дати “свята” Криму. Також буде захід у Магаданській області, який передбачає відправку листівок на півострів.

Можливо, російська верхівка зараз напружена через ситуацію із ЗСУ. Тож від масштабних зборів людей і відмовилися.

Можливо, верхівка боїться повторити долю кримського судді, якого засудили до 12 років.