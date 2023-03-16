“Робота ППО”: російські ЗМІ розповідають про “збитого безпілотника” над Кримом

Російські засоби масової інформації заявили, що нібито над Кримом ЗС РФ збили безпілотник. Це сталося на заході тимчасово окупованої української території, як заявляють РФ, повідомляє “Преса України” з посиланням на ТАСС.

Сергій Аксьонов, який тимчасово носить титул “глави” Криму заявив про те, що “безпілотні літальні апарати періодично літають біля Криму”. Однак, за його словами, влетіти в повітряний простір півострова вони не можуть, оскільки їх “збиває протиповітряна оборона”.

Таким чином, він, ймовірно, тримає цивільних Криму в напрузі. Це робиться з метою придушення хвилювань серед населення на тлі подій на фронті, а також у самому півострові Крим.

Наприклад, відвести очі городян від вибухів, які зафіксували на території “Бельбеку”. Це кримський аеродром, який тиждень тому піддався “вченням” зі слів російської пропаганди.

У Криму також виявилося обмеження “свята приєднання” Криму.