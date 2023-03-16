Китай поставив Росії зброю: зафіксовано 1000 штурмових гвинтівок

Стало відомо, якою зброєю Китай постачає Російську Федерацію. Серед них зафіксовано 1000 гвинтівок штурмового типу, повідомляє “Преса України” з посиланням на Politico.

Китайські компанії, серед яких були зафіксовані та урядові постачають Росію озброєнням. Це відбувалося у тимчасовий період з червня до грудня минулого 2022 року. Серед державних організацій зафіксовано одного з найбільших підрядників оборонної сили Китайської Народної Республіки.

Для постачання Збройних Сил Російської Федерації використовуються товари, застосування яких подвійно. Такі, як штурмові гвинтівки CQ-A. Вони позначені як мисливська зброя, але створені на базі американської бойової гвинтівки М-16. Таким чином Китай залишає можливість сказати що не знав у яких ситуаціях використовувалося його озброєння.

Проте озброєння, отримане ЗС РФ, може перейти на бік України.