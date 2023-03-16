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П’ятниця, 17 Березня

Біньямін Нетаньяху оприлюднив причину відмови Ізраїлю від постачання зброї в Україну

Прем'єр-міністр Ізраїлю висловився про постачання зброї Україні.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Прем’єр-міністр Ізраїлю висловився з приводу постачання зброї українській державі. Біньямін Нетаньяху пояснив, що Ізраїлю заважають давні домовленості, укладені з Російською Федерацією, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-конференцію із Шольцем.

Біньямін Нетаньяху нагадав світу, що ізраїльська держава уклала домовленість з РФ кілька років тому. Під час укладання договору країни дійшли того, що пілоти обох сторін літатимуть у сирійському повітряному просторі. Це може стати небезпекою для жителів Сирії при сприйнятті передачі зброї Україні як агресії з боку Російської Федерації.

Проте прем’єр-міністр підтвердив, що Ізраїль також допомагає українському народу. Він постачає допомогу гуманітарного характеру. Також була згадана допомога на фронті цивільної оборони.

Наприкінці повномасштабного втягнення в Україну Ізраїль забрав своїх громадян з України.

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