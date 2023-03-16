Біньямін Нетаньяху оприлюднив причину відмови Ізраїлю від постачання зброї в Україну

Прем’єр-міністр Ізраїлю висловився з приводу постачання зброї українській державі. Біньямін Нетаньяху пояснив, що Ізраїлю заважають давні домовленості, укладені з Російською Федерацією, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-конференцію із Шольцем.

Біньямін Нетаньяху нагадав світу, що ізраїльська держава уклала домовленість з РФ кілька років тому. Під час укладання договору країни дійшли того, що пілоти обох сторін літатимуть у сирійському повітряному просторі. Це може стати небезпекою для жителів Сирії при сприйнятті передачі зброї Україні як агресії з боку Російської Федерації.

Проте прем’єр-міністр підтвердив, що Ізраїль також допомагає українському народу. Він постачає допомогу гуманітарного характеру. Також була згадана допомога на фронті цивільної оборони.

Наприкінці повномасштабного втягнення в Україну Ізраїль забрав своїх громадян з України.