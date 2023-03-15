Росія готується до нападу: кількість кораблів у Чорному морі значно збільшилась

Ракетоносіїв у Чорному морі побільшало. Про це заявила Наталія Гуменюк, повідомляє “Преса України”.

Збройні Сили Російської Федерації продовжують нарощувати свої сили у Чорному Морі. Вони збільшили кількість своїх ракетоносіїв.

Гуменюк стверджує, що ведеться ретельне стеження за активністю морських сил ЗС РФ у всіх напрямках. На момент публікації заяви Наталії кількість кораблів ЗС РФ у Чорному морі збільшилася на 17 одиниць.

З них 4 ракетоносії, кожен з яких несе на собі приблизно 7 одиниць “Калібрів”. Це означає, що в Чорному морі зараз 28 “Калібрів” Збройних Сил Російської Федерації.

Наталія Гуменюк стверджує, що тактика з якою РФ нарощує сили в Чорному морі свідчить про підготовку до нової атаки масованого характеру.

Нагадаємо, це не перше поповнення морських сил ЗС РФ.