Протести у Молдові стали аргументом для нових санкцій. Європейський Союз хоче створити кілька нових обмежень, повідомляє “Преса України” із посиланням на твіттер Рікарда Йозвяка.

Виходячи зі слів Рікарда Йозвяка, Європа хоче обмежити можливості та накласти санкції на стабілізаторів ситуації в Молдові. Це стосується як приватних осіб, і цілих організацій.

Таким чином, Європейський Союз хоче налагодити ситуацію в Молдові. Врегулювати громадянське хвилювання, і припинити появу нових. Організаторами цих заходів, як припускають, є російські спецслужби.

Одна з партій проросійського спрямування, яка брала організаторську роль у мітингах, називається “Шор”. Вона влаштувала міські заворушення в Кишиневі, націлені проти чинної влади міста.

Народні протести також проходили у Франції, вони стосувалися вакцинації.