Нове оновлення OpenAI: штучний інтелект тепер вміє створювати пісні та писати сценарії

Компанія з інформаційних технологій OpenAI представила світові нове оновлення. Найвідоміший чат-бот їхнього зразка навчився розпізнавати картинки, повідомляє “Преса України” з посиланням на GPT-4.

GPT-4 від компанії OpenAI навчився розпізнавати інформацію, вкладену у формат картинок. Крім цього, штучний інтелект просувається в творчих процесах. Він навчився створювати пісні, писати сценарії, а так само вивчати те, в якому стилі пише людина, яка його використовує.

Словниковий запас робота так само був розширений. Тепер їх понад 25 тисяч. Це розширить можливості штучного інтелекту в письмовій формі.

OpenAI заявляють, що нова версія їхнього штучного інтелекту стала більш точною на заборонений контент, а також тепер більш точна у фактичному плані. Порівняння відбувалося з попередньою версією GPT-3.5.

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