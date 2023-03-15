Норвегія стала лідером у постачанні газу до ЄС після російської агресії в Україні

Норвегія зайняла лідируючу позицію. 2022 року вона стала першим постачальником газу до Європейського Союзу. Фіксація успіхів Норвегії розпочалася з повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Директор Petoro повідомила про успіхи Норвегії. Крістін Крагсет стверджує, що продаж газу та нафти Європі дозволив Норвегії заробити суму рівну 50 мільйонам доларів.

На момент заяви Крістін Крагсет, Норвезькі пропозиції на європейському газовому ринку вже прирівнюються до 30% попиту на цей товар. Це стало результатом розширення видобутку газу у країні.

Також цілком можливо, що це результат санкцій проти країни-агресора Російської Федерації. Вони вибивають Росію зі світового ринку із продажу природних ресурсів, звільняючи місце іншим.

Україна також б’ється на світовій арені як постачальник газу.