Напружений діалог: Анатолій Антонов обговорює зі США інцидент зі збитим БПЛА

Анатолій Антонов приїхав до Державного департаменту США. Метою його візиту було обговорення інциденту з безпілотним літальним апаратом, який збили ЗС РФ, повідомляє “Преса України” з посиланням на CNN.

Посол Російської Федерації вирушив до Сполучених Штатів Америки з метою діалогу на рахунок збитої американської техніки. Політик Росії відмовляється коментувати ситуацію, а також результати своєї подорожі до Америки.

Однак CNN змогли дізнатися від голови високого чину в Державному департаменті про одну з таких цілей Антонова. Він має зустрітися з Карен Донфрід, яка є помічником державного секретаря у справах Європейського Союзу.

Цілком ймовірно, що Анатолій отримав жорстку відповідь від американського уряду. Через це відмовляється коментувати ситуацію, що склалася.

Крім цього, російський посол висловився про “провал” майбутніх санкцій США проти РФ.