Київська команда програла у Кубку Європи: подробиці матчу проти “Шоле”

“Будівельники” не витримав конкуренції. Програш французькому “Шоле” став останнім для київської команди у Кубку Європи, повідомляє “Преса України” з посиланням на результат гри.

Перший поєдинок показав на табло рахунок 73:72 на користь гладіаторів. Ця перевага стала результатом впевненої гри команди, і мотиватором не втрачати запалу.

Київська команда здобула впевнену позицію протягом усієї першої половини першої чверті гри. Але французькі гравці в результаті вирвали ініціативу і завершили з додаванням до рахунку +5.

Друга чверть стала для киян спробою стримування суперників, що вдавалося періодами. Але французи закінчили десятихвилинку з таким самим відривом.

Третя десятихвилинка стала ще гіршою для української команди, збільшивши відрив до 14-ї.

У фіналі кияни відіграли на останньому подиху, максимально скоротивши відрив у очках за десять секунд, але все ж таки програли своїм опонентам з рахунком 79:81.

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