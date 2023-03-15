Друга хвиля звільнень у Meta: що відбувається в компанії

Готується нове скорочення штату працівників. Компанія Meta збирається скоротити 10 тисяч своїх працівників, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Економічна криза змусила компанію Meta ініціювати другу хвилю звільнень. Роботу втратять орієнтовно 10 000 осіб, які працюють на момент публікації новин у компанії.

Анонс скорочення штату отримав позитивний результат для компанії. Її акції зросли у ціні на 6%. Це характеризується як велика перебудова, під час якої найм 5 000 співробітників в організацію буде скасовано. Також буде спрощено проект, і кількість менеджменту “середнього” типу буде зменшено.

Перша хвиля скорочень, яка нараховувала у собі 11 000 чоловік, стала звільненням 13% всього штату. При цьому на 2020 рік штат працівників збільшився вдвічі.

Також під скорочення потрапили сотня працівників американської компанії Tesla.