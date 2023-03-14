Україна перемогла у війні за електрику: Київ та область не стабілізуватимуть світло

У Києві не буде відключень світла з метою стабілізації, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм ДПЕК.

ДТЕК опублікували пост у своєму телеграм каналі, в якому заявили про відміну стабілізаційних відключень. Це скасування торкнулося столиці України, а також Київської області загалом. Усі мешканці Києва повернули електропостачання, яке українським експертам вдалося відновити.

У зв’язку з відновленням електричного постачання столиці України та області загалом графіки не будуть застосовуватися. На даний момент немає потреби у стабілізації електричного постачання.

Експерти змогли оговтатися після масованої атаки з боку Збройних Сил Російської Федерації. Вона була спрямована на енергетичну інфраструктуру столиці. Використовувалася крилата ракета моделі “Кинжал”, яка пошкодила об’єкт критичної інфраструктури.

Експерти змогли поновити Київ після ворожих атак.