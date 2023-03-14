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Вівторок, 14 Березня

Сербський міністр економіки виступає проти Росії: чому він закликає до запровадження санкцій

Сербський Мінекономіки закликав свою державу до боротьби проти РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Сербський міністр економіки закликав свою державу до боротьби проти Росії. Раді Башта закликав лідерів Сербії приєднатися до санкції проти країни-агресора, повідомляє “Преса України” з посиланням на інстаграм Раде Башта.

Башта заявляє, що Сербія вже платить світу за відсутність ініціатив у санкціях проти агресора. Він додав, що ціна стає нестерпною для держави. Керуючись своїм становищем міністра економіки, Башта спостерігав за ситуацією, і не міг прийняти. Він став проти бездіяльності, поки лідер Сербії зазнає світового тиску.

Він виступив за введення у Сербії санкцій проти Російської Федерації. Він підкреслив, що впевнений у лідері держави і підтримує його. Це стало фінальним аргументом за запровадження обмежень проти агресора.

Раніше сербський уряд уже давав відповідь Кремлю.

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