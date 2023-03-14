Росія знову порушує угоду: продовження угоди на зерно на половину від обіцяного терміну

Російська Федерація готова до продовження актуальності зернових угод. Термін продовження оформлений як 60 днів, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Олександра Кубракова.

Міністр української інфраструктури заявив про те, що Росія суперечить угоді про ініціативу щодо зерна. Угодою передбачається, що продовження ініціативи має бути мінімум на 120 днів. Російська Федерація продовжила на половину від мінімального терміну, 60 днів. Це порушує документ, підписаний Організацією Об’єднаних Націй спільно з Туреччиною.

Олександр Кубраков на даний момент очікує як реагуватимуть ООН, а також Туреччина. Він вимагає не втрачати порушення з боку Російської Федерації на увазі.

Дещо раніше РФ вже проводила переговори щодо продовження ініціативи з ООН.

Ця ініціатива РФ перегукується з проханнями Ентоні Блінкена про продовження угоди.