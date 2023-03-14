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Вівторок, 14 Березня

Міністри оборони України та США обговорили співпрацю у боротьбі проти Росії

Міністр оборони України провів діалог із міноборони США.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Міністр оборони України провів діалог із міноборони США. Головною темою обговорення були методи перемоги над Російською Федерацією, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Олексія Резнікова.

Олексій Рєзніков на тлі майбутнього “Рамштайну” прийняв рішення про діалог з американським колегою. Він зустрівся з Ллойдом Остіном, якого він охарактеризував як “великого друга”.

Міністри оборони обмінялися своїми думками щодо співробітництва між державами. А також про те, як Збройні Сили України можуть прийти до перемоги у повномасштабній війні проти ЗС РФ.

Міністр оборони України зазначив, що шлях до перемоги це солідарність та підтримка від партнерів та союзних Україні держав. Він заявив, що “солідарність стає ефективністю”.

Рєзніков абсолютно впевнений у тому, що РФ ніколи не нападе на НАТО, тому спокійний на переговорах такого типу.

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