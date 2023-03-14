Британія оголосила війну дезінформації: уряд виділяє $24 мільйони на боротьбу з хибними даними

Британія планує відкрити війну дезінформації. Британський бюджет виділить 24 мільйони доларів на боротьбу з неправдивими даними, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу британських лідерів.

Британія заявила, що BBC є необхідним для всього світу джерелом інформації. Було відзначено те, що організація публікує не упереджені новинні матеріали, а так само точна в інформації, що їй подається.

Британський уряд упевнений, що виплата одноразового характеру стане мотиватором для ВВС. Вона дозволить новинній організації продовжувати вести боротьбу з неправдивою інформацією на просторах усього світу 42 мовами.

Спочатку BBC були націлені лише англомовну аудиторію, що у колоніях. Однак, у 1938 році з’явилася перша служба, яка оголошувала матеріали новин не на англійській мові.

Україна також бореться з неправдивою інформацією. Вона вклала в це вже 700 тисяч доларів.