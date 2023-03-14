Байден хоче побити рекорд Другої світової війни: оборонний бюджет США досягне нової стелі

Чинний президент Америки Джо Байден досяг рекорду. Він хоче досягти стелі в оборонному бюджеті, встановленому у Другій світовій війні, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Американський лідер направив новий проект до конгресу Сполучених Штатів Америки. Він спрямований на 2024 рік та на посилення оборонного бюджету країни. Серед пунктів цього проекту є підвищення заробітної плати для американських військових. Воно становитиме 5,2% від нинішньої заробітної плати військовослужбовців.

Оборонний бюджет США на наступний фінансовий рік планує стати найбільшим із часів Другої світової війни. Планується, що він становитиме 886 мільярдів доларів. Порівняно з торішнім оборонним бюджетом, запланований 2024 рік буде вищим на 28 мільярдів.

Стимулом для проекту стала озброєна агресія з боку Збройних сил Російської Федерації у бік України.

Поки Джозеф Байден зміцнює США, він уже відгукнувся про передачу німецьких танків Україні.