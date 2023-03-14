Актуальність повертається: Україна відновлює раніше анульовані закордонні паспорти

Анулювання закордонних паспортів в Україні не планується. Процес успішно зупинено, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Романа Бабія.

Процес ануляції закордонних паспортів уже зупинено, як заявила Наталія Науменко. Крім зупинки анулювання також відновлено актуальність раніше анульованих паспортів. Є одиниці документів, які наразі не відновлені, проте чиновниця обіцяє, що найближчим часом вони повернуть свою актуальність.

Європейські партнери України незадоволені фактом різної транслітерації у документах багатьох українців. Надходять скарги, що громадяни України, які вирушили за кордон, зловживають цим фактом. Так як паперовий та електронний варіант написання даних різниця — формально це дві різні людини.

Таким чином, українці обходять безліч обмежень, що не подобається європейським партнерам.

Українські паспорти можуть стати електронними.