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Понеділок, 13 Березня

Найжорстокіший напрямок: військові України назвали найнебезпечнішу зону

Збройні Сили України прозвітували про складнощі на полі бою.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили України прозвітували про складнощі на полі бою. Вони назвали найпроблемніший з погляду обстрілів напрямок, повідомляє “Преса України”.

ВСУ повідомили, що Збройні Сили Російської Федерації зосередили своїх найкращих бійців на Лімано-Куп’янському напрямку. Крім цього, саме цей напрямок найбільше обстрілюється ворожою артилерією.

Черевий пояснив, що російські солдати протягом останніх тижнів активно атакують щодня. Лише за добу було здійснено 414 атак та 12 бойових зіткнень із силами ЗС РФ.

Серед техніки Збройних сил Російської Федерації ЗСУ виявили танки новітньої моделі, Т-90. Були помічені й більш ранні моделі важкої військової техніки Т-72.

Солдати ЗСУ щодобово підбивають техніку ЗС РФ.

Сергій Черуватий також повідомляв про складнощі на полі бою для ЗС РФ.

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