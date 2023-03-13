Лукашенко в Ірані: які плани у білоруського лідера на зустріч із Ібрагімом Райсі

Чинний лідер Білорусі вирушив до Ірану. Візит Лукашенка має офіційний характер, повідомляє “Преса України” з посиланням на БелТ.

Лукашенко прибув до Ірану з наміром провести діалог з лідером Ірану Ібрагімом Райсі.

Ця віза білоруського президента вже третя. Попередню було оформлено 17 років тому. Білоруський лідер хоче обговорити взаємодію між країнами. Особливо його цікавлять торговельні та економічні взаємини Білорусі та Ірану.

Крім того, Лукашенко планує, що наприкінці зустрічі лідери підпишуть кілька документів. Їхня мета буде у документальній фіксації вектора розвитку білорусько-іранських відносин. Наголошується, що у сфері даного розвитку мають бути зацікавлені обидві сторони.

Можливо також обговорюватиметься рішення Ірану з приводу ракет для ЗС РФ.