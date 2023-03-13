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Понеділок, 13 Березня

Індія приєдналася до західних країн: протистояння з Росією наростає

Індія вирішила дотримуватись західних санкцій.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Індійська держава вирішила дотримуватись санкцій західного зразка. Він підтримує обмеження проти Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Індія не йтиме проти санкційних обмежень проти Росії. До списку підтримки потрапила стеля цін на нафту російського виробництва. Він складає 60 доларів.

Органи уряду Індії звернулися до своїх трейдерів та банків із проханням. Вони попросили не порушувати західних обмежень. Проте офіційної заяви про це не було. Країни Великих сімки та двадцятки задоволені вибором Делі.

Із ключових покупців російської нафти залишився лише Китай. Він був нарівні з Індією, яка до війни проти України не купувала нафтопродуктів у РФ.

Останнім часом санкції проти держави-агресора продовжують посилюватись.

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