Українські артилеристи завдають удару: точні влучення по позиціях ворога

Бойова машина піхоти, а також “Камаз” Російської Федерації були ліквідовані ЗСУ. Знищили ворожу техніку артилеристи, повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук відео роботи артилерії.

Техніка Збройних Сил Російської Федерації зазнала втрат. Українські солдати завдали кілька точних атак із артилерійської зброї за позиціями ворога.

Відео з роботою українських артилеристів було опубліковано у мережу. У матеріалі видно як за позицією ворога, прихованої в деревах, прилетів снаряд. Видно пряме влучення в ціль, а також великий стовп диму, який виник, ймовірно, через паливо, яке почало горіти після влучення бойового снаряда Збройних Сил України.

Постріл був здійснений командою із Закарпатської бригади. Її окремий номер – 128, гірничо-штурмовий напрямок.

Крім цього артилерійського удару ЗСУ провели ще 12 атак по ЗС РФ.