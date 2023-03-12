Новий спосіб вербування: “Вагнер” використовує спортивні центри та школи для набору бійців

У приватної військової компанії “Вагнер” з’явилися нові джерела вербування. Центри набору у “Вагнері” з’явилися у спортивних дитячих центрах, а також багатьох школах РФ, повідомляє “Преса України” з посиланням на Postimees.

Євген Пригожин оголосив про “нові” центри вербування до лав приватної військової компанії. Однак у великих містах реклама подібних установ уже давно активна. Її можна побачити навіть у громадському транспорті великих міст Російської Федерації.

Пригожин заявив про шість нових точках, що знаходяться в Сибіру. Раніше вони діяли як спортивні клуби. Також помітив інші міста Росії у яких з’явилися центри вербування: Омськ, Барнаул, Іркутськ.

Омськ отримав центр у “Десантнику”, спортивному клубі, У Барнаулі обґрунтований центр у спортивній школі, Іркутськ прийняв центр вербування у клубі “Профі”.

Швидше за все вербуватимуться люди з агресивним характером. Як колишній командир ПВК, якого заарештували за п’яну бійку у Норвегії.