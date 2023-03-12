Монархи під загрозою: СБУ приєдналася до комісії ревізії Лаври

Музейні експонати в Києво-Печерській лаврі зазнають ревізії. Анонс зробив мінкультури України, повідомляє “Преса України”.

Міністр культури заявив, що православна церква України в Лаврі неодноразово порушувала правила. Порушення стосувалися експлуатації майна храму, а також процесу модифікації територій святого місця. Заявляється так само про новобудови, які були встановлені в обхід відповідних дозволів на їхнє будівництво.

Олександр Ткаченко стверджує, що остання ревізія датується 2018 роком. Тоді комісія зафіксувала все рухоме майно, і будь-який некоректний вплив на них може спричинити кримінальну справу.

Маючи на увазі опір з боку монархів, Ткаченко додав до комісії Службу Безпеки України та Міністерство Внутрішніх Справ.

Можливо, однією з причин так само стало зникнення ікон у Лаврі.