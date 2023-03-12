Катери на дно: Українські ВМС працюють без перерви, щоб захистити свою землю

Українські війська убезпечили акваторію Херсона від ДРГ Збройних Сил Російської Федерації. Запобіжні заходи стали безліч спостережних позицій силовиків, а також заміноване узбережжя, повідомляє “Преса України”.

Дмитро Плетенчук повідомив про те, що акваторію Херсона повністю захищено, і мови про висадку десанту бути не може. Також він підкреслив, що це не станеться через характер подібних операцій. За його словами, висадки на узбережжі є не єдиною цільною операцією, а лише частиною більш масштабних дій збройних сил.

Він також відгукнувся про катери, які йдуть на дно завдяки роботі Збройних Сил України. Він пояснив, що Військово-Морські Сили не завжди викладають на огляд свою роботу. Тому що найчастіше це проста військова рутина для українських силовиків.

Війна проти російських ДРГ ведеться ще з часів АТО,