Актуально
Підписатися
Субота, 11 Березня

Правосуддя над марнотратами бюджету: що чекає на тих, хто завдав збитків у 18 мільйонів гривень держбюджету

За розтрату 18 млн гривень двоє осіб можуть понести тяжке покарання.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Витрата 18 мільйонів гривень спричинила оповіщення двох фізичних осіб у підозрі. Жертвою розтрати стало підприємство державного формату під назвою “Антонов”, повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм НАБУ.

Двоє осіб підозрюються у серйозному злочині. У розтраті бюджету “Антонова” розміром 18 мільйонів гривень підозрюються колишній чиновник “Антонова”, а також директор об’єднання адвокатів. Підозра передбачає, що двоє злочинців створювали неправдиві документи офіційного формату, які використовували для присвоєння та розтрати державного бюджету.

За заподіяння державному підприємству масштабних бюджетних збитків обвинувачені можуть позбутися волі строком на 12 років. На додаток, вони будуть позбавлені права обіймати певні пости, а також займатися певними видами дії. Термін цього обмеження призначено на три роки. Також передбачено позбавлення підозрюваних майна.

Державний бюджет також тягне депутат-мільйонер з метою компенсувати житло.

Post Views: 20

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.