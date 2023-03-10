Правосуддя над марнотратами бюджету: що чекає на тих, хто завдав збитків у 18 мільйонів гривень держбюджету

Витрата 18 мільйонів гривень спричинила оповіщення двох фізичних осіб у підозрі. Жертвою розтрати стало підприємство державного формату під назвою “Антонов”, повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм НАБУ.

Двоє осіб підозрюються у серйозному злочині. У розтраті бюджету “Антонова” розміром 18 мільйонів гривень підозрюються колишній чиновник “Антонова”, а також директор об’єднання адвокатів. Підозра передбачає, що двоє злочинців створювали неправдиві документи офіційного формату, які використовували для присвоєння та розтрати державного бюджету.

За заподіяння державному підприємству масштабних бюджетних збитків обвинувачені можуть позбутися волі строком на 12 років. На додаток, вони будуть позбавлені права обіймати певні пости, а також займатися певними видами дії. Термін цього обмеження призначено на три роки. Також передбачено позбавлення підозрюваних майна.

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