Ситуація стає критичною: Запорізька АЕС у зоні бойових дій

Знову було порушено питання Запорізької атомної електростанції від МАГАТЕ. Лідер організації знову закликає створити безпечну зону, повідомляє “Преса України” з посиланням на МАГАТЕ.

Директор МАГАТЕ заявив, що ситуація з безпекою ЗАЕС була загострена розпалюванням нових конфліктів поблизу електростанції. Він послався на команду МАГАТЕ, яка доповіла про загострення військового конфлікту поблизу Запорізької атомної електростанції. Це стало великою загрозою для безпеки АЕС, оскільки бойові дії відбуваються дуже близько до об’єкта. Ситуація загрожує загостритися ще більше, бо серед військових уже готуються плани наступу та контрнаступу, що може стати великою загрозою для атомного об’єкту.

Гроссі відкрито запитав усіх, чи чекає світ початку ядерної катастрофи перед початком реакції.

З МАГАТЕ також проводив переговори Іран.