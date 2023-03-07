Росія повертається на світовий ринок нафти: ОАЕ закуповують великі партії українського продукту

Російська Федерація розпочала нові поставки нафти. Об’єднані Арабські Емірати закуповують великі партії українського продукту, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

ОАЕ продовжують прийом російської нафти у сирому вигляді. Партії з кожною закупівлею товару зростають, що вказує на коригування торгівлі РФ західними санкціями.

Напад на українську державу коштував російському експорту нафти покупців. Санкції, а також знижені ціни сильно обмежили країну-агресора у продажу природних ресурсів.

Проте країна-агресор розпочала поліпшення своєї співпраці з Саудівською Аравією та ОАЕ.

З початку вторгнення Збройних Сил Російської Федерації в Україну експорт російської сирої нафти до ОАЕ зріс. Це вказує на те, що арабська країна користується слабкістю Росії щоб отримати продукт за зниженою ціною.

Крім ОАЕ, санкції проти РФ порушила Туреччина.