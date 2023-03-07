Російський удар по цивільним об’єктам: Нікополь під обстрілом

Збройні Сили Російської Федерації здійснили черговий обстріл. Під артилерійський залп потрапив Нікополь, повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм сторінку Миколи Лукашука.

Тяжка артилерія Збройних Сил Російської Федерації вразила Нікополь. Під атаку потрапили приватні будинки мешканців міста.

Три будинки орієнтовані на проживання, а також дві споруди господарського типу були пошкоджені атакою російських військових.

Крім цього артилерійський обстріл зачепив лінії електропередач, понівечивши їх.

Голова облради наголосив, що людських жертв під час обстрілу не з’явилося. Жителі Нікополя не постраждали від артилерійської атаки російських солдатів.

Крім цього, до Дніпропетровської області могли так само прилетіти російські безпілотники. Їх випустили вночі 6 березня, проте протиповітряна оборона України знищила усі одиниці ворожої техніки.

ЗС РФ раніше обстріляли село на Харківщині.