Кулеба вимагає справедливості за українського військовополоненого, страченого російськими солдатами

Дмитро Кулєба закликав до розслідування жорстокого вбивства. Йдеться про смерть українського військового, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер міністра внутрішніх справ.

Міжнародний кримінальний суд отримав звернення від МВС України. Кулеба просить ініціювати розслідування у справі жорстокого вбивства скоєного Збройними силами Російської Федерації.

Українського військовополоненого за слова “Слава Україні” стратили російські солдати. Вони вчинили розстріл українського солдата.

За словами Дмитра Кулеби, відео із стратою є доказом геноцидальних мотивів війни проти України. Міністр внутрішніх справ наголосив на необхідності оперативного розгортання кримінальної справи з приводу жорстокої смерті українського військовополоненого.

Також українських моряків готуються стратити в Ірані.