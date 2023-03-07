Бойові дії в Бахмуті: ЗСУ завдали 12 ударів по російським солдатам

Бійці Збройних Сил України продовжують обстоювати місто Бахмут. З боку українських солдатів було ініційовано 12 обстрілів, націлених на місця скупчення російських солдатів. Також під атаку потрапила військова техніка ЗС РФ, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейбу генштабу ЗСУ.

Протягом 6 березня Збройні Сили Російської Федерації атакували Україну 42 атаками з авіації та 5 разів використовуючи ракетні удари. Для настання ЗС РФ використовували безпілотники іранського походження моделі Шахед-136. 9 із 11 літальних апаратів було збито бійцями Збройних Сил України.

Також ЗС РФ використовували РСЗВ 10 разів, проте небезпека ударів залишається на всій території української держави.

Зони зосередження ворожих військових сил залишаються незмінними.

Українські військові вже змогли ліквідувати деяку частину РСЗВ Російської Федерації.