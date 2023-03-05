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Неділя, 5 Березня

Судова влада проти ЗС РФ: розглядатимуться справи про геноцид

Суди розглядатимуть справи про масові вбивства та геноциди.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Українські суди розглядатимуть справи про масові вбивства та геноциди. Військові злочини Збройних Сил Російської Федерації незабаром почнуть розглядатися, повідомляє “Преса України”.

Глава Верховного суду заявив незабаром геноцид українського народу з боку Збройних Сил Російської Федерації розглядатиметься судами. Всеволод Князєв заявив, що українські суди повинні негайно кваліфікувати дії щодо геноциду, який може стати незабаром масовим.

З цього питання є дві точки зору. Перша їх є загальної. Вона має на увазі відповідальність кожного солдата, який пролив кров українців. Друга думка точкова. Вона виходить з притягнення до відповідальності за злочини лише тих, хто віддавав злочинні накази солдатам РФ.

Раніше вже створювалася комісія націлена на захист кримськотатарської мови.

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