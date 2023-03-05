Після невдалої кваліфікації на ЧС-2023: українські баскетболісти розлучилися з головним тренером

Федерація баскетболу заявила, що співпраця з Айнарсом Багатскісом закінчена, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт федерації.

Контракт із тренером родом із Латвії не було продовжено. Федерація баскетболу України вирішила не продовжувати співпрацю із 55-річним професіоналом.

Багатскіс вже отримав досвід роботи в українській збірній розміром 3,5 роки. Головним досягненням для фахівця стали три перемоги української команди на Євробаскет-2022 на груповому етапі.

Але також українська команда не змогла пройти кваліфікацію на чемпіонат світу 2023 року. Українська команда посіла лише п’яте місце у рейтингу секстесту L.

55-річний фахівець уже підписав контракт із румунською командою, з якою може продовжити довгострокові відносини. Наразі румунська команда під його керівництвом тримає п’яту позицію у рейтингу Дивізіону А.

Нагадаємо, літній баскетболіст затьмарив молодого відльоту.