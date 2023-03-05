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Неділя, 5 Березня

Міністр закордонних справ Туреччини зустрівся з генсеком ООН: які теми були на порядку денному

МЗС Туреччини обговорило з ООН зернову угоду.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Відбулася розмова між міністром закордонних справ Туреччини та генеральним секретарем ООН. Темою розмови була зернова угода, повідомляє “Преса України” з посиланням на МЗС Туреччини.

Міністр закордонних справ Туреччини повідомив про першу зустріч із генсеком Організації Об’єднаних Націй. Вона сталася у Досі, на конференції ООН. МЗС Туреччини подякував ООН за те, що вони виявили підтримку його державі під час недавнього природного лиха, землетрусу.

Крім подяки, міністр закордонних справ обговорив з Гутеррешем питання про зернову угоду. Деталі розмови на цю тему МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу не розголошує.

Ймовірно, замовчування свідчить про несприятливу відповідь Туреччині, і міністр закордонних справ збирається спробувати обговорити це питання заново.

Тему зернової угоди порушував також держсекретар США.

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