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Неділя, 5 Березня

Іран змінює свою позицію на ядерному фронті: згоден на співпрацю з МАГАТЕ

Іран готовий вирішити незакінчені проблеми на ядерному фронті.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Іран висловив готовність вирішити незакінчені проблеми на ядерному фронті. Він заявив про згоду співпраці з МАГАТЕ, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Іран висловив свої наміри щодо визволення роботи МАГАТЕ. Умови на даний момент невідомі та обговорюватимуться пізніше.

Рафаель Гроссі, який обіймає посаду гендиректора МАГАТЕ, привітав ініціативу Ісламської Республіки щодо місії.

Крім цього, до технічних обговорень з приводу джерела частинок збитків з високою часткою відсоткового збагачення, 83,7% приєднався Іран.

Іранська держава має намір співпрацювати з МАГАТЕ на поки що невідомих умовах, які узгоджуватимуться на подальших обговореннях у Тегерані. Перша зустріч відбудеться найближчим часом.

Крім цього, Іран вже відмовлявся від поставок ракет Російської Федерації.

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