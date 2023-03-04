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Субота, 4 Березня

ЗСУ завдають удару у відповідь: українські військові ліквідували три склади і РЕБ ЗС РФ

ВСУ наносят сильный удар по силам ВС РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили України ліквідували три склади ЗС РФ. Також до бойових успіхів ЗСУ додалося знищення РЕБ, повідомляє “Преса України”.

Українські військові з початку 3 березня 2023 відбили атаки Збройних Сил Російської Федерації у великих обсягах. Також їм у той самий час вдалося ліквідувати базу РЕБ.

Збройні Сили Російської Федерації за 3 березня завдали Україні 30 авіаційних та 6 ударів ракетного характеру. Реактивні системи залпового вогню російської армії зробило понад 20 залпів.

Серед цілей, які були атаковані, так само вважалася громадянська інфраструктура.

Російські військові зосереджують свої сили на кількох напрямках, які мають для них особливе, особисте значення: Авдіївському, Куп’янському, Бахмутському, і Лиманському напрямах.

Ранні успіхи ЗСУ становили 10 військових та 5 одиниць техніки противника.

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