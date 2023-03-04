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Субота, 4 Березня

США наполягають на захисті прав людини: шість російських громадян потрапили під санкції

Шестеро осіб російського громадянства потрапили під санкції США.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Шестеро осіб російського громадянства потрапили під санкції США. Санкції торкнулися людей, які обіймають посади в міністерстві юстицій країни-агресора, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство фінансів США.

Під санкції потрапила суддя Олена Ленська, яка працює в Басманному суді, Ілля Козлов із Московського міського суду, Олег Свириденко, який обіймає посаду заступника міністра юстиції, Діна Міщенко, Андрій Задачин, Данило Міхєєв.

Санкції було запроваджено на основі американського закону, спрямованого на захист прав людини в інших державах.

Як один із прецедентів порушень прав людини був наведений випадок із затриманням за підозрою в держзраді Володимира Кара-Мурза. Він не визнається в звинуваченнях, які йому звинуватили — поширення фейків про російську армію. Проте Басманний суд Москви продовжує продовжувати арешт людини, порушуючи її права.

Нагадаємо, що санкційні обмеження у бік РФ лише посилюються.

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