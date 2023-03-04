Сербія відповідає на звинувачення Кремля: Україні не постачалися ракети

Міністр закордонних справ Сербії відповів Кремлю. Івіца Дачич повідомив, що Сербія не постачала озброєння українській державі, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Guardian.

Російська Федерація вимагає підтвердження відсутності поставки Україні тисячі ракет з боку Сербії. На це Міністр закордонних справ Сербії зробив заяву про відсутність допомоги Збройним Силам України з боку його держави.

Міністр аргументував це своїм становищем. Він стверджує, що його міністерство підписує всі дозволи щодо експорту з Сербії, він може впевнено заявити, що поставок Україні ракет не було. Це була реакція на занепокоєння міністра закордонних справ Російської Федерації з приводу тисячі одиниць ракет балістичного типу.

Раніше Росія сама озброювала Сербію.