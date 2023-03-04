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Субота, 4 Березня

Російський військовий розкрив таємниці ПВК “Вагнер”: скарги на втрати та наркотики на полі бою в Україні

"Вагнерівець" поскаржився дружині на величезні втрати на полі бою.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Російський солдат почав скаржитися своїй дружині на рахунок втрат на полі бою, а також на ПВК “Вагнер”. Головне управління розвідки України перехопило телефонну розмову, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм ГУР.

Російський військовослужбовець зателефонував дружині зі скаргами на колег по службі. Він скаржився на те, що воює пліч-о-пліч з колишніми ув’язненими, яких випустили на волю.

Військовий розповів, що “вагнерівці” запевняли про закінчення війни у лютому 2023 року через виведення російських військ з території української держави.

Так само скарги пішли на неадекватну поведінку колишніх ув’язнених та вживання ними наркотичних засобів. За словами російського військового, наркотична залежність знижує реакцію “вагнерівців” від чого знижується швидкість та ефективність їхньої реакції на дії ЗСУ, від чого вони зазнають значних втрат.

Ця розмова не перша інформація, яку вдалося отримати від “Вагнера“.

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