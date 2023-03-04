Нова індексація пенсій: яка категорія українців отримає максимальне збільшення

Український пенсійний фонд розпочав перерахунок українських пенсій. Індексація, що проводиться, не вимагає звернення пенсіонерів, повідомляє “Преса України”.

Індексація пенсій була ухвалена кабінетом міністрів України. Для індексування не потрібна присутність пенсіонерів на процедурах.

Розмір збільшення пенсій не буде меншим за 100 та більше 1 500 гривень.

Пенсіонери віком 65 років зі страховим стажем 30/35 років отримуватимуть пенсію у розмірі до 3120 гривень.

Пенсіонери віком 80 років зі стажем 20/25 років отримуватимуть так само до 3 120 гривень.

70-80 років зі стажем 30/35 років отримають 3120 гривень.

До 70 років, які працюють і зі стажем 30/35 років та інваліди першої групи отримають до 3 000 гривень.

Інші категорії, які не працюють, отримають пенсію розміром у 2 520 гривень.

Нагадаємо, це не перше нововведення у пенсійному законодавстві.