Сергій Лавров зганьбився в Індії. Міністр закордонних справ Російської Федерації заявив, що війну проти України було розпочато народом України проти РФ. Поки Лавров це заявляв, у залі стояв сміх, повідомляє “Преса України” із посиланням на відеофіксацію саміту глав МЗС G-20.

МЗС Російської Федерації Лавров поїхав на саміт міністрів закордонних справ у Нью-Делі, де був висміяний.

Одним із питань було поставлене Лаврову був вплив війни проти України на постачання енергоносіїв до країн Азії, а також про динаміку цін на сирі матеріали. МЗС Росії не відповіло на це питання прямо. Він почав розмірковувати. Про війну, яка нібито розпочалася з використанням українських громадян проти Російської Федерації. Поки МЗС говорило про це, глядачі у залі підняли його на сміх.

Раніше Лавров пояснював відмову від визнання ЛДНР з боку РФ.